Китай недоволен санкциями ЕС против его компаний за помощь РФ

Китай выражает сожаление и решительно выступает против решения ЕС добавить китайских физических и юридических лиц в 15-й пакет санкций против России. Об этом заявил в четверг представитель Министерства торговли Китая.

Отметив, что ЕС не прислушался к неоднократным заявлениям и возражениям Китая и действовал умышленно, представитель заявил, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом безопасности Организации Объединенных Наций, передает China Daily.

Представитель отметил, что действия европейской стороны противоречат консенсусу, достигнутому китайскими и европейскими лидерами, и негативно влияют на экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС.

Китай призывает европейскую сторону действовать в соответствии с поддержкой всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС и обеспечения стабильности глобальных промышленных и логистических цепей, немедленно прекратить ложную практику внесения китайских компаний в "черные списки" и прекратить наносить ущерб законным интересам китайских предприятий.

Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий, заявил представитель.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в том числе вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

В рамках пакета ЕС наложил санкции на 54 человека и 30 организаций. Эти меры призваны противодействовать обходу санкций через нацеленность на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.