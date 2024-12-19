ЕС требует от властей Беларуси выпустить из тюрьмы своего сотрудника

Внешнеполитическая служба Европейского Союза призвала власти Беларуси освободить Николая Хило, сотрудника представительства ЕС в Беларуси, которому грозит до 12 лет заключения. Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Хиппер.

Николай Хило находится под стражей еще с 24 апреля 2024 года, когда его задержали белорусские спецслужбы.

По информации правозащитников, политзаключенного могли обвинить в оскорблении Лукашенко.

Сотрудник представительства ЕС должен предстать перед судом 23 декабря, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 12 лет.

"Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить его. Мы поднимаем вопрос о нем перед Беларусью во время всех наших контактов", – заявила Хиппер.

Она также подчеркнула, что Николай Хило остается сотрудником представительства ЕС, которое "поддерживает регулярные контакты с его семьей и адвокатом и внимательно следит за его делом".