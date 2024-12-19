Последнее обновление: 19.12.2024 10:52

Судан отказался размещать у себя военно-морскую базу России

Россия предложила суданским властям зенитно-ракетный комплекс С-400 ради достижения договоренности о строительстве базы ВМФ на побережье Красного моря, но Судан отверг предложение из-за опасений негативной реакции США и других стран Запада. Об этом пишут российские медиа со ссылкой на сотрудника суданской разведки.

Эти данные подтвердили два американских чиновника.

Новая база ВМФ становится особенно важной для России в свете событий в Сирии, где из-за свержения Башара Асада она может такой базы лишиться. Кремль поддерживает власти находящегося в состоянии гражданской войны Судана, но они пока не идут навстречу Москве.

При этом между странами заключена договоренность о закупках российского оружия и нефтепродуктов. В частности, возобновились поставки топлива: с апреля по октябрь Россия экспортировала в Судан 2,8 млн - почти половину всего импорта этой страны.

Строительство базы российского военно-морского флота в Порт-Судане обсуждалось еще в 2019 году, и страны заключили соответствующее соглашение. Но после начала гражданской войны в стране оно так и не было ратифицировано.



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