Deutsche Bank запустит L2 для Ethereum на базе ZKsync

Deutsche Bank запустит L2 для Ethereum с использованием стека ZKsync. Об этом Bloomberg сообщил глава направления прикладных инноваций банка в APAC Бун-Хионг Чан.

Инициатива нацелена на устранение проблем соответствия нормативным требованиям, сопряженных с общедоступными блокчейнами. Также организация намерена повысить эффективность и удешевить операции.

По словам Чана, среди рисков публичных сетей — незнание того, «кто именно подтверждает транзакции», могут ли комиссии выплачиваться лицам, находящимся под санкциями, а также угроза форков.

«Используя две цепочки (L2 и Ethereum), можно удовлетворить многие из этих опасений регуляторов», — объяснил топ-менеджер.

По словам Чана, L2 позволит банкам составлять «более специфический список валидаторов». Среди других преимуществ — возможность предоставить надзорным органам «права суперадминистратора», которые предоставляют опцию контроля движения средств.

L2 является частью проекта банка Project Dama 2 с фокусом на обслуживании активов. Последний входит в состав Project Guardian от MAS вместе с 23 инициативами прочих финансовых учреждений в области токенизации.

В агентстве отметили, что успех подхода Deutsche Bank может подтолкнуть конкурентов к большему взаимодействию с децентрализованными сетями.

Банк рассчитывает создать MVP в 2025 году и после добиться одобрения L2 регуляторами.

Напомним, аналитики Andreessen Horowitz назвали токенизацию одним из направлений развития криптоиндустрии в 2025 году.