Commerzbank предложит торговлю криптовалютами

Второй по числу филиалов банк Германии Commerzbank в сотрудничестве с Crypto Finance, дочерней компанией крупнейшего биржевого оператора Deutsche Boerse Group, предложит корпоративным клиентам услуги по торговле криптовалютами и их хранению. Об этом пишет CoinDesk.

«Наше предложение в области цифровых активов позволяет корпоративным клиентам впервые воспользоваться возможностями, которые открывают биткоин и эфир», - прокомментировал глава отдела рынков капитала для корпоративных клиентов Commerzbank Гернот Клекнер.

В ноябре 2023 года Commerzbank получил лицензию от регулятора на хранение криптовалют.

Немецкий DZ Bank предоставит своим 700 корпоративным клиентам доступ к криптовалютам благодаря соглашению с Boerse Stuttgart Digital. Эти банки смогут предложить своим розничным клиентам услуги по торговле и хранению цифровых активов.

Работа уже началась, первые банки подключат в этом году. После начнется развертывание продукта для отдельных розничных клиентов.

«Мы предлагаем проверенную и полностью регулируемую инфраструктуру для торговли криптовалютами и депозитарного обслуживания финансовым учреждениям по всей Европе», - отметил CEO Boerse Stuttgart Digital Маттиас Фолькель.

У франкфуртского банка активы под управлением на $627 млрд. В ноябре прошлого года он запустил кастодиальную платформу для институциональных инвесторов.

Между тем Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) в сентябре обнаружило и изъяло рабочие и резервные серверы 47 нелегальных криптовалютных обменников.

Согласно заявлению ведомства, перечисленные сервисы использовались операторами вирус-шифровальщиков, собственниками ботнетов и продавцами даркнет-маркетплейсов. Многие из заблокированных сервисов были русскоязычными. Старейший из них работал c 2015 года.