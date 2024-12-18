Европарламент готовит резолюцию об исторических фальсификациях со стороны России

Россия применяет дезинформацию и оперирует преднамеренно искаженными историческими фактами, чтобы проводить свою имперскую политику и оправдывать агрессивную войну против Украины, считают в Европарламенте.

Проблеме дезинформации и фальсификаций, используемых Россией, евродепутаты посвятили отдельные дебаты, которые состоялись 17 декабря в Страсбурге, пишут зарубежные СМИ.

"Российские власти переписывают учебники истории, привнося в школы пропаганду имперской войны и промывая мозги детям уже много лет. И это имеет очевидные последствия. Россия сажает в тюрьму собственных историков и уничтожает организации, которые ищут правду. Например, Юрий Дмитриев, благодаря которому были найдены жертвы сталинских репрессий в Карелии. Мы все это уже видели. Мы видели это в действии в Советском Союзе", – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, кампании по дезинформации, проводимые РФ, являются главным элементом гибридной войны, фронт которой проходит через демократии, университеты, парламенты, СМИ и другие институты стран.

По оценке Каллас, таким образом Москва пытается повлиять на внутреннюю политику в странах ЕС и ослабить поддержку Украины, и лучший способ противостоять дезинформации состоит в ее разоблачении, предоставлении фактов и поддержке независимых медиа.

Резолюцию "Дезинформация и историческая фальсификация России для оправдания ее агрессивной войны против Украины" будет вынесена на голосование во время январской сессии Европарламента.