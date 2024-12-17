Южная Корея вводит санкции за участие в сотрудничестве между РФ и КНДР

Южная Корея объявила о санкциях в отношении 11 физических и 15 юридических лиц за участие в сотрудничестве между Россией и КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что санкции вводятся за участие обозначенных лиц "в незаконном военном сотрудничестве с Россией в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

Среди граждан КНДР, в отношении которых вводятся санкции, есть высокопоставленные генералы. В частности, заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии Ким Ён Бок и директор ее оперативного бюро Син Гым Чхоль, а также корпус военных КНДР "Буря" и его командующий Ли Бон Чжун, якобы дислоцированные в России, северокорейский разработчик ракет Ли Сон Чжин.

Это первое подобное санкционное решение с момента подтверждения начала военного сотрудничества России и Северной Кореи. Оно было обнародовано после того, как Южная Корея, Соединенные Штаты, Европейский союз и восемь других стран опубликовали заявление, осуждающее углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что дислоцированные в РФ военные КНДР уже принимают участие в боевых операциях против ВСУ.

Новые санкции вступят в силу 19 декабря.