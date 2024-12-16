Греция выведет из эксплуатации 10 военных лагерей в рамках плана реструктуризации

Генеральный штаб национальной обороны Греции (GEETHA) объявил в понедельник о запланированном выводе из эксплуатации нескольких военных лагерей по всей Греции в рамках инициативы министра обороны Никоса Дендиаса по реорганизации вооруженных сил. Об этом сообщает Ekathimerini.

Всего будут закрыты 10 военных лагерей в Лаконии, Фтиотиде, Иоаннине, Салониках, Косе и Евросе, а их подразделения будут передислоцированы и интегрированы в другие лагеря в тех же регионах.

Ожидается, что первый этап плана, который сосредотачивается на консолидации недоукомплектованных подразделений с целью повышения оперативной эффективности греческих вооруженных сил, будет завершен до конца этого года.

Второй этап, который предусматривает дальнейшее закрытие лагерей, передислокацию и слияние подразделений, планируется завершить до 31 марта 2025 года.

После завершения передислокации и слияния выведенные из эксплуатации лагеря будут переданы в Фонд национальной обороны для дальнейшего управления.

Объявив о начале масштабного обновления Вооруженных сил, министр обороны Греции Никос Дендиас в ноябре подтвердил планы закрытия десятков военных баз по всей стране и перехода к "гибким подразделениям".