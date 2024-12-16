Израиль закрывает посольство в Ирландии и открывает в Молдове

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о закрытии посольства страны в Ирландии, ссылаясь на "крайне антиизраильскую политику ирландского правительства". Об этом говорится в заявлении Саара в воскресенье, 15 декабря.

По словам главы МИД Израиля, "антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах", сообщает The Times of Israel.

"Ирландия пересекла все красные линии в отношениях с Израилем. Израиль будет вкладывать свои ресурсы в развитие двусторонних отношений со странами мира в соответствии с приоритетами, которые также вытекают из отношения к нему разных стран", – добавил Саар.

Одновременно Израиль в 2025 году откроет посольство в Молдове, которая уже имеет посольство в Израиле. Сейчас Еврейское государство начинает процесс поиска места для посольства и назначения посла.

Израиль отозвал своего посла из Дублина в мае 2024 года после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала Палестинское государство вместе с Испанией и Норвегией.

На прошлой неделе правительство Ирландии проголосовало за то, чтобы присоединиться к иску Южной Африки, которая обвиняет Израиль в геноциде, в Международном уголовном суде в Гааге.