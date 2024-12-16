Глава правящей партии Южной Кореи подал в отставку

Председатель партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал заявление о своей отставке на фоне объявления импичмента президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Об этом решении председатель партии, в которую входит открыто поддерживающая отстраненного президента фракция, лично объявил на пресс-конференции в Сеуле в понедельник, 16 декабря.

По словам Хана, он более не может исполнять обязанности лидера партии из-за "фактического распада ее высшего совета", члены которого также ранее объявили о своей отставке, сообщает южнокорейская медиакомпания KBS World. Политик также извинился перед гражданами страны, которые "пострадали" от решения Юн Сок Ёля ввести военное положение в Южной Корее в начале декабря.

"Гражданская сила" включает в себя три фракции, которых среди прочего отличает их отношение к Юн Сок Ёлю. Условно их можно поделить на пропрезидентскую, которая имеет наибольшее влияние на блок, нейтральную и фракцию, которая позволяла себе критику Юна, однако продолжала находиться в одном блоке с его сторонниками. Последнюю фракцию и возглавлял Хан Дон Хун, который ранее потребовал от Юна подать прошение об отставке.

Теперь же исполнять обязанности председателя "Гражданская сила" до назначения ее нового лидера будет Квон Сон Дон, входящий в число открытых сторонников Юна.

Как известно, 14 декабря 204 из 300 членов парламента Южной Кореи проголосовали за отстранение Юн Сок Ёля от должности. Поводом для этого послужило неожиданное введение президентом военного положения в стране 3 декабря. Такое развитие событий не поддержал парламент, после чего правительству пришлось отменить решение президента.

Против Юн Сок Ёля и ряда его сторонников было начато расследование, а 7 декабря в парламенте подняли вопрос об импичменте лидеру страны. Однако голосование тогда провести не удалось - процедуру бойкотировали члены "Гражданской силы", занимающие 108 мест в парламенте. Из-за того, что почти все члены правящей партии покинули зал, за отставку президента проголосовали 195 голосов при необходимом минимуме в 200 голосов "за" - кворум достигнут не был.

После того как парламентарии все же поддержали импичмент, этот вопрос должен рассмотреть Конституционный суд Южной Кореи. Обязанности президента же теперь будет временно исполнять премьер-министр страны Хан Дак Су.