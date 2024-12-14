Президентом Грузии коллегия выборщиков избрала бывшего футболиста

Коллегия выборщиков избрала президентом Грузии бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Выборы президента в субботу впервые в Грузии проходили не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Представители оппозиционных партий, считающие действующие власти нелегитимными, в выборах не участвовали.

Центральная избирательная комиссия Грузии, обеспечивающая процесс выборов, после подсчета итогов голосования объявила об избрании Кавелашвили президентом Грузии - 224 голосами выборщиков.

Михаилу Кавелашвили 53 года. С 2018 года он депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта", которая и выдвинула его кандидатом в президенты в конце ноября. Причем Кавелашвили был единственным кандидатом. Будучи депутатом парламента трех созывов экс-футболист без высшего образования запомнился общественности прежде всего антизападными заявлениями, драками на заседаниях и использованием нецензурной лексики. Многие граждане расценили его выдвижение, как оскорбление института президента и государства в целом.

Инаугурация нового президента состоится 29 декабря.

Тем временем под парламентом, где прошло голосование, все еще продолжаются протесты.