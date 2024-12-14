Германия продвигает план санкций ЕС против грузинских властей в обход Венгрии

Министерство иностранных дел Германии обсуждает возможность введения санкций против пророссийской власти Грузии на уровне ЕС так, чтобы этому не помешало ожидаемое вето Венгрии. Об этом пишет Spiegel.

Вопрос санкций против властей Грузии, как известно, будет подниматься на встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря. Но проект требует единодушия и может быть заблокирован венгерским правительством.

Собеседники Spiegel в дипломатических кругах считают, что это вето можно обойти путем создания "коалиции желающих".

В таком случае речь будет идти только об индивидуальных санкциях против отдельных представителей власти Грузии. В качестве примера приводятся визовые ограничения для партийных функционеров "Грузинской мечты".

По информации Spiegel, такой план представители МИД Германии, Польши и Франции обсуждали на встрече в формате Веймарского треугольника в начале декабря.

После встречи государства приняли документ, в котором осудили действия грузинского правительства.

Напомним, Госдеп США 12 декабря объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.