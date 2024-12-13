Президент Франции сегодня назначит нового премьер-министра

Следующего премьер-министра Франции президент Эмманюэль Макрон назначит утром в пятницу, 13 декабря. Об этом журналистам сообщили в Елисейском дворце.

В офисе Макрона заявили, что пресс-релиз о назначении премьер-министра "будет опубликован завтра (13 декабря) утром", сообщает BFMTV.

Изначально ожидалось, что нового главу французского правительства объявят в четверг, 12 декабря, ради чего Макрон сократил визит в Польшу.

Как известно, во Франции продолжаются поиски нового премьер-министра после того, как правительство меньшинства Мишеля Барнье отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок в 91 день.

СМИ ранее говорили, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на должность премьер-министра, в том числе действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казньов.

Макрон ранее обещал провести переговоры с различными политическими силами и "в ближайшие дни" назначить нового премьер-министра Франции.