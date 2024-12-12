В США видят возможности для дальнейших действий против российской нефти

Соединенные Штаты продолжают искать креативные способы уменьшить доходы России от продажи нефти, а снижение мирового спроса на нефть создает возможность для новых санкций. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg.

По ее словам, Соединенные Штаты постоянно усиливают санкции против России из-за войны в Украине, а РФ инвестировала значительные средства в собственный флот кораблей, чтобы избежать западного ограничения цен на нефть,

"Необычность этого момента заключается в том, что рынок нефти кажется хорошо обеспеченным. Цены относительно низкие, мировой спрос снизился, а предложение действительно выросло. Итак, мировой рынок нефти стал мягче, и это создает возможность для дальнейших действий ", – сказала она.

Санкционный режим администрации Байдена в отношении России уже давно направлен на то, чтобы ограничить доходы, которые получает Москва, а также избежать резкого сокращения мировых поставок нефти.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена сейчас взвешивает новые, более жесткие санкции против торговли нефтью в России. Цель – усилить давление на военную машину Кремля за несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Хотя Йеллен сказала, что не будет анонсировать никаких новых шагов, она подчеркнула, что США ужесточают меры против России.

"Мы с самого начала сосредоточились на российских доходах от продажи нефти, это критический компонент российского бюджета, и мы ищем креативные способы, чтобы попытаться уменьшить доходы России", – сказала она.

Напомним, в ноябре США внесли в черный список Газпромбанк – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями.