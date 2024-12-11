Последнее обновление: 11.12.2024 15:12

В Южной Корее арестовали начальника полиции по подозрению в подготовке мятежа

В Южной Корее арестовали главу национальной полиции Чо Джи Хо по подозрению в причастности к организации мятежа. Об этом сообщает Reuters.

Юн, объявляя военное положение 3 декабря, приказал полиции под руководством Чо Джи Хо заблокировать доступ в парламент, чтобы помешать депутатам собраться на заседание. Несмотря на это, часть законодателей, включая членов президентской партии "Сила народа" (PPP), прорвали границу и проголосовали за немедленную отмену военного положения. Через несколько часов Юн вынужден был выполнить это решение, напоминает издание.

Начальника полиции Чо Джи Хо арестовали 11 декабря. Сам президент находится под уголовным расследованием, однако его не задерживали и не допрашивали.

Тем временем парламент страны готовится рассмотреть вопрос об импичменте президенту Юн Сок Ёлю.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование