Израильские военные не планируют масштабных наземных действий в Сирии

Сообщения о заходе военных Израиля вглубь Сирии являются недостоверными. Об этом AP заявил израильский военные источник.

Он опровергсообщения о масштабном израильском вторжении и назвал их слухами.

По словам собеседника агентства, израильские войска "планируют занять буферную зону в Сирии, а также еще несколько пунктов, имеющих стратегическое значение".

Ранее 10 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что израильская бронетехника продвинулась вглубь территории Сирии и теперь ее отделяет от Дамаска примерно 20 км. The Times of Israel напоминает, что Армия обороны Израиля дала понять: на земле она будет действовать лишь в буферной зоне между Израилем и Сирией.

Как сообщалось, израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует.

"Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.