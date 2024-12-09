Белорусское посольство остается в Дамаске

Дипломаты белорусского посольства продолжают выполнять свою работу в Дамаске в условиях смены власти в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть. Обстановка сложная, поэтому загранучреждением приняты все предусмотренные в такой ситуации меры безопасности. При этом мы приняли во внимание заявление представителей пришедшей к власти вооруженной оппозиции о гарантиях безопасности дипломатических представительств, остающихся в Дамаске", - сказал Анатолий Глаз, которого цитируют госмедиа.

По его словам, в Сирии находятся белорусские граждане, которые по различным причинам не покинули страну после соответствующих предупреждений.

"Они поддерживают контакты с нашим загранучреждением, получают соответствующие рекомендации", - отметил он.