Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет отменить право на гражданство для рожденных в США. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC.

"Мы должны положить этому конец. Это смешно", - заявил Трамп.

При этом он не пояснил, как именно собирается отменить эту норму, предусмотренную 14-й поправкой американской Конституции. Трамп лишь сказал, что, "если сможет", то сделает это "через исполнительные меры".

Между тем для внесения поправок в основной закон США необходимо добиться одобрения Конгресса и ратификации тремя четвертями штатов.

В этом же интервью он пообещал помиловать многих участников беспорядков на Капиталийском холме, когда сторонники Трампа начали врываться в здание Конгресса, чтобы сорвать утверждение победы на выборах Джо Байдена.

Всего в связи с событиями под Капитолием 6 января 2021 года выдвинули обвинения 1500 сторонникам Трампа. Более 1200 уже осуждены или признали вину.