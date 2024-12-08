Пентагон заказал для Украины боеприпасы для HIMARS и дроны на $988 млн

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, Пентагон на эти средства закажет боеприпасы для HIMARS, дроны и запчасти для артиллерии и бронетехники для Украины.

Не уточняется, какие именно боеприпасы для HIMARS планируется заказать. Реактивные снаряды GMLRS производятся компанией Lockheed Martin. Более дальнобойные ракеты ATACMS в настоящее время не производятся вовсе.

Есть два основных канала предоставления американской военной помощи Украине: передача из наличия на военных складах по прямому указанию президента и заказы у американских производителей (эта программа называется Ukraine Security Assistance Initiative — USAI). Как правило, поставки от производителей занимают гораздо больше времени, чем поставки готового имущества со складов.

Из средств, выделенных Конгрессом на USAI, остались неосвоенными $2,21 млрд, и на новые заказы уйдет чуть меньше половины этой суммы.