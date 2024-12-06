Спецслужбы Венгрии шпионили за чиновниками ЕС

Венгерская разведывательная служба шпионила за чиновниками ЕС, которые посещали страну. Об этом свидетельствуют данные совместного расследования Direkt36 and De Tijd.

Согласно информации, сотрудники Информационного управления Венгрии (IH) обыскивали гостиничные номера, в которых останавливались чиновники ЕС и записывали их телефонные разговоры.

Объектом слежки, в частности стали следователи Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в свое время расследовало дело венгерской компании, принадлежавшей зятю премьер-министра Виктора Орбана.

В расследовании приводятся примеры с 2015 по 2017 год, когда чиновники ЕС, которые работали на OLAF и приезжали в Венгрию, во время поездок на автомобилях становились объектами слежки, а их телефоны прослушивались.

В публикации также указано, что обычной практикой венгерской разведки является обыск гостиничных номеров делегаций ЕС, приезжающих с визитом, и загрузка данных с их ноутбуков.

Будапешт уже давно обвиняют во взломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционеров.

В 2021 году один из венгерских законодателей признал, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение.

Ранее в этом году кибератаке подвергся депутат Европарламента, критически настроенный к Венгрии.

Ранее СМИ сообщали, что беспокойство относительно позиции венгерских властей относительно Североатлантического альянса привели к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией.