Латвия вслед за Литвой вводит налог на сверхприбыль банков

Сейм Латвии в среду принял в окончательном чтении закон о налоге на сверхприбыль банков (так называемые взносы солидарности), который будет действовать в 2025-2027 годах.

Ожидается, что взносы солидарности позволят собрать €96 млн в бюджет 2025 года, €60,8 млн - в 2026 году и €66 млн - в 2027 году.

Предполагается, что кредитные учреждения будут вносить ежеквартальные авансовые платежи по этому налогу. При этом установлен механизм возврата взносов солидарности, который предусматривает возвращение до 100% суммы налога, если кредитная организация достигает определенных темпов роста кредитования.

Министерство финансов отмечает, что введение налога на сверхприбыль банков позволит удовлетворить потребности сектора государственной безопасности в условиях повышенных рисков.

При подготовке законопроекта латвийские власти намеревались взять за основу систему, которая уже действует в Литве.