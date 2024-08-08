Латвия готовит налог на сверхприбыль для банков с привязкой к объемам кредитования

Латвия рассматривает возможность введения налога на сверхприбыли банков, привязанного к объемам кредитования. Если банк выполнит требования по увеличению кредитования, то сумма налога будет возвращена. Об этом рассказал министр экономики Виктор Валайнис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Прибыль банков Латвии за первые пять месяцев 2024 года составила €250 млн, но объем выданных кредитов вырос всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Желательный рост, по словам Валайниса, должен составлять 8-10%.

"Нам нужно, чтобы банки инвестировали эти деньги в экономику", – подчеркнул министр экономики.

По его словам, самым эффективным способом стимулирования кредитования было бы введение налога на сверхприбыли банков.

"Это было бы своего рода сделка с банками – мы взимаем с вас этот налог, вы можете его не уплачивать, если начнете финансировать экономику", - сказал он.

Налог на сверхприбыль для банков Латвии может быть введен в индивидуальном порядке уже со следующего года.

Виктор Валайнис отметил, что если банк выполнит требования по увеличению кредитования, то сумма, уплаченная в виде налога на сверхприбыль, будет возвращена.