Президент Южной Кореи объявил военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения с целью "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Об этом сообщает агентство Yonhap.

Ранее в ходе экстренного совещания с правительством он заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные просеверокорейские антигосударственные силы, которые посягают на свободу и счастье нашего народа и конституционный порядок", - сказал Юн Сок в обращении к нации (цитата по Yonhap).

Он пообещал, что меры, вызванные военным положением, будут сведены к минимуму, чтобы не нарушать жизнь мирных граждан, и заверил, что эти действия необходимы для защиты будущих поколений.

Между тем Минобороны Южной Кореи созвало встречу "ключевых командиров". Командующим всех видов войск приказано усилить боеготовность.

Командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Вход и выход из здания Национального собрания заблокированы.

Также вводится контроль над всеми СМИ страны.

Нарушители указа о военном положении могут быть арестованы без ордера.