Украина просит страны НАТО о минимум 20 системах ПВО

Украина просит страны Североатлантического альянса найти возможность передать не менее двадцати систем противовоздушной обороны для того, чтобы Украина могла в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО.

Глава МИД проинформировал, что обсудит с западными коллегами ситуацию в энергетике после последней ракетной атаки России и возможности усиления "воздушного щита".

"Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за быструю реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута. Мы понимаем, что Россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и большая солидарность", – отметил Андрей Сибига, которого цитируют украинские медиа.

Недавно Канада подтвердила, что заказанная ею в США для Украины система NASAMS уже находится на территории Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявил, что в декабре от ФРГ поступит шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard.