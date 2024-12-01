В Румынии проходят парламентские выборы

В воскресенье, 1 декабря, в Румынии стартовало голосование на парламентских выборах, во время которого будут избираться представители в Палату депутатов и Сенат. Об этом сообщает агентство AP.

В воскресенье, 1 декабря, румыны голосуют на парламентских выборах, которые проходят между двухтуровой президентской гонкой, первый тур которой погрузил страну в беспорядки после обвинений в нарушениях на выборах и российском вмешательстве.

Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 и закрываются в 21:00.

По данным Центрального избирательного бюро, до 11:00 утра проголосовали 2,2 миллиона человек – около 12,5% избирателей, имеющих право голоса.

Голосование проходит через неделю после первого тура президентской гонки, в котором наибольшее количество голосов получил ультраправый и пророссийский шовинист Келин Джорджеску. На втором месте оказалась Елена Ласкони.

Как цитирует The Romania Journal, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что "это очень важное голосование, поскольку в парламенте голосуют за законы Румынии, голосуют за правительство".

В избирательной гонке участвуют 39 партий и 19 организаций меньшинств.

Для прохождения в парламент политические партии должны набрать не менее 5% голосов на национальном уровне. Политические альянсы из двух партий должны набрать 8%, альянсы из трех партий – 9%, а альянсы из четырех и более партий – 10%.

Джорджеску – известный ультраправыми и антизападными взглядами – сенсационно победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав более 22% голосов.

Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии попросил Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы.

Как писали, Высший совет обороны страны заявил, что имеет доказательства вмешательства, и что Румыния является мишенью для враждебных актеров, таких как Россия. Также утверждают, что TikTok предоставил одному из кандидатов больше внимания и не заставлял его маркировать контент как политический. TikTok отверг эти обвинения.