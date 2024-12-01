Последнее обновление: 01.12.2024 12:47

Силовикам не удалось разогнать людей, протест в Тбилиси продолжается

В ночь на 1 декабря грузинским силовикам не удалось разогнать протестующих в Тбилиси, которые третью ночь подряд выступают против правящей партии "Грузинская мечта". Об этом сообщает News Georgia.

Согласно информации, в ночь на 1 декабря люди использовали против спецназовцев многоствольный фейерверк.

С вечера 30 ноября силовики атаковали митингующих газовыми "гранатами".

Отмечается, что люди разбивали витрины, чтобы найти укрытие и избежать удушья, а впоследствии участники акции протеста начали использовать пиротехнику.

Ранения получил фоторепортер Общественного вещателя и Reuters Ираклий Геденидзе. Ему в ногу, вероятно, попало пиротехническое устройство.

Накануне Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.

В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".

Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

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