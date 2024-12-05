Последнее обновление: 05.12.2024 15:00

В Тбилиси прошла первая мирная ночь протестов: без столкновений, но с задержаниями

В Тбилиси за неделю масштабных проевропейских протестов в ночь на 5 декабря впервые обошлось без столкновений с полицией, однако с задержаниями. Об этом сообщает News Georgia.

Согласно информации, этой ночью демонстранты спокойно собрались возле парламента, а затем переместились на площадь Республики, где акция завершилась около 04:30.

В то же время задержаний избежать не удалось. Полиция схватила двух человек после конфликта со стражами порядка на улице Чичинадзе.

Еще трое участников протеста были задержаны до начала митинга во время проверки пассажиров возле станции метро "Площадь Свободы". Полицейские заявили, что обнаружили у них "противоправные предметы".

Ближе к двум ночи демонстранты переместились от парламента ближе к площади Республики. Около 04:30 они разошлись.

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