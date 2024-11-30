В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников

МВД Грузии в субботу сообщило о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси.

Согласно официальной информации, всю минувшую ночь участники акции оказывали полицейским физическое сопротивление, "бросали в их сторону различные предметы, камни, стеклянные бутылки, железные предметы и пиротехнику".

"Общественность ясно увидела насильственные, противоправные действия участников акции протеста, в связи с чем сотрудники МВД для восстановления правопорядка использовали специальные средства, установленные законом", - говорится в заявлении МВД.

В то же время в Грузии публикуют многочисленные видео избиения силовиками мирных демонстрантов и журналистов в ночь на субботу.

В частности, Formula News опубликовало видео избиения журналиста RealPolitika Ака Заркуа работниками полиции.

"Никаких провокаций, никаких нарушений. Я работал, полностью соблюдая все правила и в полной экипировке. Но просто потому, что им не понравилось, что я там был, меня окружили около десяти спецназовцев и били, пока им не надоело", – рассказал Заркуа в соцсети.

Сценами избиения мирных протестующих поделился также активист Лука Мишвеладзе.

Formula News опубликовало видео избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания, хотя он не оказывал никакого сопротивления.

Также опубликованы сцены разгона водометами.

В грузинской столице продолжились акции не согласных с решением правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.