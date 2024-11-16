В Грузии продолжают протестовать против результатов выборов

В Грузии у здания Центральной избирательной комиссии проходит акция протеста против утверждения результатов парламентских выборов. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным Interpressnews, утром 16 ноября в ЦИК Грузии проходит заседание, на котором, согласно повестке дня, одним из вопросов будет подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года.

По заявлениям участников акции, важно, чтобы указанное заседание проходило с максимальным дискомфортом для членов комиссии, поскольку население не признает результатов указанных выборов и выступает за их нелегитимность.

На месте находятся члены и сторонники "Единства – Национального движения", "Сильной Грузии" и "Коалиции за перемены", а также члены различных движений и общественные активисты.

"Граждане, которые стоят здесь, защищают будущее своей страны от власти, которая украла у них эти выборы и возвела возле каждого ведомства 3-4-хметровые железные заборы. Власти, которая не намерена что-то испортить, такие заборы не нужны для обороны от собственных же граждан", – заявил один из лидеров оппозиции.

Также у здания ЦИК Грузии мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции.

Как сообщает грузинский Первый канал, во время заседания произошла словесная перепалка между председателем ЦИК Георгием Каландаришвили и представителем партии "Единство – Национальное движение" Давидом Киртадзе.

На заседании Киртадзе попросил слово. По истечении времени, отведенного согласно регламенту на выступление, Каландаришвили отключил ему микрофон, что обернулось выяснением отношений.

После этого Киртадзе облил Каландаришвили черной краской.