Израиль строит милитаризованную разделительную линию внутри Газы

Израиль создает новую военную разделительную линию в Газе, отделяющую север сектора от остальной территории. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, изученные BBC Verify.

ЦАХАЛ контролирует и зачищает территорию по всей ширине северной части сектора Газа. На спутниковых снимках и видео видно, что между Средиземным морем и границей Израиля разрушены сотни зданий, в основном в результате контролируемых взрывов.

На изображениях также видно, что израильские войска и транспортные средства размещены на новой разделительной линии. По словам аналитиков, изображения дают основания предполагать, что Газа разделена на зоны для облегчения контроля над территорией.

Представитель ЦАХАЛ сообщил BBC, что действия израильской армии нацелены на боевиков и террористическую инфраструктуру на севере сектора Газа.

Эксперт по вопросам безопасности на Ближнем Востоке из британского аналитического центра RUSI Х.А. Хеллиер считает, что, судя по спутниковым снимкам, Израиль готовится заблокировать возвращение мирных палестинцев в северные районы Газа. По данным ООН, более 100 тысяч жителей севера были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий.

На изображениях видны два длинных участка дороги на крайних точках ширины сектора Газа. Эти участки соединены расчищенной полосой земли, пролегающей через жилые территории — примерно 9 километров с востока на запад.

В частности, маршрут пролегает через города Газа, Джабалия, Бейт-Ханун и Бейт-Лахия. По всей его длине сносятся здания, и, судя по снимкам, это планомерно происходит с начала октября.

Источники сообщили, что между Джабалией и Газа-сити пролегает отрезок особой тактической значимости, используемый ЦАХАЛ в операциях против ячейки боевиков ХАМАС в Джабалии.