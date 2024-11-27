Новый состав Еврокомиссии в первые 100 дней подготовит доклад о будущем обороны ЕС

Новый состав Еврокомиссии в течение первых 100 дней работы представит Белую книгу о будущем европейской обороны. Об этом в среду заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Европарламенте кандидатов в свою новую комиссию.

По ее словам, европейские расходы на оборону должны расти.

"Мы знаем, что как европейцы мы должны сделать гораздо больше вместе. Только одна цифра. Россия тратит на оборону до 9% своего ВВП. Европа тратит в среднем 1,9%. В этом уравнении что-то не так", – отметила глава ЕК.

Она подчеркнула, что ЕС нужен единый оборонный рынок и укрепление оборонно-промышленной базы, а еще – улучшение его военной мобильности и совместные европейские оборонные проекты.

"И именно поэтому Андрюс Кубилюс будет первым европейским комиссаром по вопросам обороны", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС не имеет права терять времени и должен быть настолько амбициозным, насколько серьезными являются угрозы.

"Поэтому в течение первых 100 дней мы представим Белую книгу о будущем европейской обороны. Я могу заверить вас, что безопасность Европы всегда будет приоритетом этой комиссии", – пообещала фон дер Ляйен.