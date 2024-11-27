Украина официально попросила у Польши отдать ей консульство РФ в Познани

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне. Об этом во время визита в Польшу сообщил Укринформу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина заинтересована в получении в пользование помещения российского генконсульства в Познани, которое освобождается в связи с решением официальной Варшавы закрыть его.

"Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей", – отметил глава украинской дипломатии.

Он добавил, что в Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил: если Украина обратится по поводу использования недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в Познани, то Варшава отнесется к этому с "максимальной симпатией".

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в Познани из-за того, что "Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории".