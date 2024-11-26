Власти Армении в кадровой политике делают ставку на революционеров и опытных управленцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook представил основные принципы своей кадровой политики, прокомментировав недавние назначения на высокие государственные посты.

По его словам, все назначенные в ноябре высокопоставленные чиновники относятся к одной из двух категорий. В первую входят участники "бархатной революции" 2018 года, которые прошли через избирательный фильтр, заслужили доверие народа и эффективно его реализовали. Вторую категорию составляют профессионалы, которые уже работали в системе государственного управления на момент революции, а после получили больше возможностей для реализации своего потенциала.

Пашинян подчеркнул, что представители второй группы продемонстрировали необходимую приверженность идеологии правящего большинства и стали частью команды, основанной на ценностях народной "бархатной революции", концепции "Реальной Армении", государственности, суверенитета и независимости.

Премьер-министр отметил, что хотя в будущем могут применяться и другие подходы, описанные принципы станут основными опорами кадровой политики правительства.

Как сообщалось, на днях премьер-министр Армении инициировал масштабные кадровые перестановки в руководстве страны. Это произошло после резкой критики премьер-министром работы правоохранительных и судебных органов 14 ноября.

За последние дни были уволены главы ряда ключевых ведомств, включая министра территориального управления, главы МВД и председателя Высшего судебного совета. Также на этом фоне заявил о сложении своего мандата депутат от правящей партии "Гражданский договор" Нарек Зейналян.