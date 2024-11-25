Последнее обновление: 25.11.2024 13:22

Лукашенко направился с визитом в Пакистан

Лукашенко 25−27 ноября направился с официальным визитом в Пакистан, сообщает его пресс-служба.

"Основное внимание во время визита будет уделено дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на практические шаги по развитию торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении.

В Исламабаде Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Встреча пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят "наиболее перспективные направления сотрудничества и обсудят совместный план действий на перспективу".

Отдельное внимание будет уделено теме "региональной и глобальной безопасности, взаимодействию в интеграционных объединениях и совместной работе на международных площадках".

По итогам переговоров будет подписан пакет международных документов.

Параллельно в Исламабаде пройдет пакистано-белорусский бизнес-форум.



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