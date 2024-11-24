Трамп расширил число сторонников криптовалют в будущей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал на пост министра финансов управляющего хедж-фондом Скотта Бессента. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Скотт пользуется широким уважением как один из ведущих в мире международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов. Его история — это история американской мечты», - заявил Трамп.

Бессент в 2015 году стал соучредителем Key Square Capital Management. До этого он работал в Soros Capital Management Джорджа Сороса, где с 2011 по 2015 год занимал должность главного инвестиционного директора.

Ранее бизнесмен положительно отозвался о цифровых активах в интервью Fox Business. По его словам, поддержка индустрии со стороны Трампа соответствует политике Республиканской партии.

«Криптовалюты — это свобода в криптоэкономике, которая никуда не денется. Демократы бегут от нее, потому что они пытаются смыть вонь от пожертвований Сэма Бэнкмана-Фрида и его семьи», - говорил Бессент.

Как одно из самых интересных качеств биткоина он выделил то, что цифровое золото привлекает на рынок молодых инвесторов после финансового кризиса 2007-2009 годов.

По данным CNN, Трамп рассматривает назначение экс-CEO институциональной криптоплатформы Bakkt Келли Леффлер на должность министра сельского хозяйства. Бывшая сенатор также станет сопредседателем инаугурационного комитета.

При этом Трамп официально выдвинул на этот министерский пост Брук Роллинз. Она возглавляет America First Policy Institute. Организация тесно связана с предвыборной кампанией политика.

«Между Леффлер и переходной командой было несколько обсуждений относительно этой должности», - утверждает CNN.

Окончательное решение избранный президент пока не принял, отметили журналисты.

По данным СМИ, Трамп подыскивает в будущее правительство кандидатов, поддерживающих криптовалюты. В число номинантов уже попали сторонники биткоина вроде Роберта Фрэнсиса Кеннеди — младшего (Минздрав), Пита Хэгсета (Минобороны) и Говарда Лютника (Минфин).

Переходная команда также рассматривает возможность назначения «криптоцаря» — штатной должности в администрации с фокусом на цифровых активах.