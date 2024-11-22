США предупредили оборонные компании о подготовке диверсий со стороны России

Официальные лица США предупредили, что Россия может нацелиться на американские оборонные компании в рамках потенциально усиленной диверсионной кампании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц, осведомленных с этим вопросом.

В предупреждении говорится, что российские спецслужбы проводили диверсионные операции против европейских оборонных компаний, "пытаясь подорвать поддержку Украины Альянсом".

Российская кампания, по словам собеседников, увеличивает риск для американских компаний за границей и, по крайней мере потенциально, в США.

Предупреждение обнародовал Национальный центр контрразведки и безопасности, консультирующий американский бизнес по поводу угроз от потенциальных врагов. Организация часто предупреждает о попытках российского и китайского правительств похитить интеллектуальную собственность или потенциальные киберугрозы против американского бизнеса, отметили журналисты.

Руководителей оборонных компаний призвали быть бдительными по отношению к своим объектам и персоналу, а также следить за признаками незаконного проникновения или вандализма. Сотрудники разведки заявили, что предприятия должны быть особенно внимательными по поводу возможных сбоев, а также усилить свою физическую и онлайн-безопасность.

По словам собеседников, это предупреждение было частично вызвано беспокойством по поводу попытки России убить главу немецкого производителя оружия. Центр в своем предупреждении отметил, что представители оборонной компании должны быть осторожными, обсуждая планы путешествий, менять свои маршруты на работу и с работы и сообщать о подозрительных инцидентах.

"Лицам, привлеченным к работе, связанной с Украиной или другими геополитическими конфликтами, следует быть осторожными в вопросах разглашения информации о работе, путешествиях, личной и семейной информации в интернете. Злоумышленники могут использовать ее для определения доступа, местопребывания и личных уязвимостей", – говорится в сообщении.

Все известные диверсионные атаки России происходили в Европе, хотя спецслужбы РФ нацелились на многие страны, в том числе Великобританию, Францию, Германию, Литву и другие.

Однако некоторые официальные лица считают, что Кремль хочет распространить свою диверсионную кампанию на США, особенно если администрация действующего президента страны Джо Байдена в последние недели продолжит поддерживать Украину в ее войне против России или сделает шаги, которые Москва считает эскалационными.