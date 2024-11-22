Польша призвала ЕС усилить финансирование "Восточного щита"

Евросоюз должен усилить финансирование строительства польской линии оборонительных укреплений на границах с РФ и Беларусью в преддверии президентства Дональда Трампа, чтобы "продемонстрировать ему приверженность собственной безопасности". Об этом заявила заместитель министра по делам ЕС Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

"Полагаю, что проявление солидарности в отношении программы "Восточный щит" покажет Трампу, что мы понимаем, что нам, как ЕС, нужно делать в области обороны. Если Трамп говорит, что он будет работать только с теми странами, которые инвестируют в оборону, то у Польши в этом плане все в порядке, потому что мы уже выделяем 4% ВВП на оборону, но как насчет других? Финансирование программы "Восточный щит" стало бы способом продемонстрировать совместный ответственный подход европейских стран", - сказала она в интервью газете Financial Times.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября сообщил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с РФ в рамках программы "Восточный щит". Польские власти объявили о проекте в начале мая. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), их окончание намечено на 2028 год. Непосредственно в приграничной с Белоруссией и Россией зоне протяженностью в 800 км планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи и надолбы, создать систему активного наблюдения.

Трамп во время своей предвыборной кампании говорил, что ограничит отношения с Европой в сфере безопасности. Республиканец заявлял, что будет настаивать на увеличении оборонных расходов каждым членом НАТО до 3% ВВП. Политик назвал траты в 2% "кражей века" и заявил, что США "платят за" своих союзников.