Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме, сообщает Associated Press.

По словам дипломатов, девятнадцать членов совета директоров МАГАТЭ проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал.

Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

Отмечается, что МАГАТЭ призвало Иран предоставить "технически достоверные объяснения" присутствия частиц переработанного урана на двух объектах вблизи Тегерана - Варамин и Туркузабад.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к Ирану проинформировать наблюдательный орган ООН о текущем местонахождении этого ядерного материала и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем иранским ядерным объектам.

Резолюция также требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси представить обновленную оценку ядерной программы Ирана не позднее весны 2025 года.

По словам дипломатов, эта оценка может стать основой для возможных дальнейших шагов европейских стран, что приведет к потенциальной эскалации напряженности между Ираном и Западом.

Дипломаты предполагают, что оценка Гросси также может стать основой для введения европейскими странами санкций против Ирана в преддверии октября 2025 года, когда истечет срок действия первоначальной ядерной сделки с Ираном 2015 года.