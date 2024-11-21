В Литве официально сменился премьер-министр

Сейм Литвы в четверг, 21 ноября, проголосовал за назначение Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром. Об этом сообщает LRT.

За кандидатуру Палуцкаса проголосовали 88 депутатов Сейма, 34 проголосовали против и шестеро воздержались.

Теперь он должен представить парламенту сформированный и утвержденный президентом Кабинет министров, а также представить на рассмотрение программу деятельности правительства не позднее, чем через 15 дней после назначения.

Палуцкас после голосования поблагодарил за "праздник демократии".

"Я считаю, что во время наших дискуссий все еще звучали отголоски некоторых предвыборных баталий. Я надеюсь, что скоро они утихнут и мы перейдем к деловой повестке дня", – сказал он.

Напомним, литовских социал-демократов, которых представляет Палуцкас, критиковали за коалицию с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.

Ранее Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".