В Германии закрыли все консульства Ирана

Консульства Ирана в Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте официально закрыты для посетителей с начала недели.

Эту информацию агентству dpa подтвердили в среду в Министерстве иностранных дел Германии.

В то же время посольство Ирана в Берлине будет оставаться открытым и продолжать отвечать за консульское сопровождение 300 тысяч иранцев, проживающих в Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок распорядилась закрыть иранские консульства в стране в ответ на казнь немецко-иранского гражданина Джамшида Шармагда.

Иран объявил о казни Шармагда 28 октября. Он был приговорен к смертной казни весной 2023 года после спорного судебного процесса по обвинениям в терроризме.