Цена биткоина превысила $97 800

21 ноября котировки биткоина превысили $97 800 (биржа Binance), установив новый ATH.

За минувшие сутки актив вырос на 5,1%, согласно CoinGecko.

Рыночная капитализация биткоина достигла $1,922 трлн, вплотную подбираясь к Amazon.

В первой десятке активов по капитализации сильного роста не наблюдается. Наибольший позитив демонстрирует XRP — +2,1%.

Капитализация рынка — $3,3 трлн. Индекс доминирования биткоина составляет 58%, ETH — 11,3%.

Согласно Coinglass, за прошедшие сутки ликвидированы позиции на $454,8 млн.

Криптовалютный индекс страха и жадности достиг 82, сигнализируя об «экстремальной жадности» на рынке.

Как сообщалось, 20 ноября цена биткоина преодолела отметку $94 тыс. Восходящее движение некоторые эксперты связали с началом торгов в США опционами на спотовый биткоин-ETF от BlackRock.