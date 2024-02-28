Последнее обновление: 28.02.2024 18:00

Цена биткоина впервые с ноября 2021 года превысила $60 тыс.

В среду, 28 февраля, стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с ноября 2021 года превысила уровень $60 тыс., свидетельствуют котировки на сайте TradingView.

Цена Ethereum превысила отметку в $3300.

Криптовалюты стремительно дорожают с начала недели. В понедельник биткоин преодолел уровень $53 тыс., во вторник – $57 тыс.

Увеличение цен связано с интересом к криптовалюте со стороны институциональных игроков, которое выражается в росте объемов торгов запущенных в январе спотовых биржевых биткоинов ETF-фондов.

Кроме того, приближается халвинг биткоина – сокращение вдвое вознаграждения за его добычу. Этот процесс призван замедлить выпуск биткоинов, количество которых ограничено 21 млн, из которых 19 млн уже добыто.

Халвинг, который состоится во второй половине апреля, замедлит эмиссию биткоина и сократит его рыночное предложение.

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