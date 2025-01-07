Биткоин подскочил выше $102 тыс. впервые за несколько недель

Цена биткоина снова подскочила выше $102 тыс. в начале первой полной торговой недели нового года. Об этом сообщает CNBC.

Согласно данным Coin Metrics, в последний раз флагманская криптовалюта выросла примерно на 4% до $102 234. В целом биткоин и эфир переживают лучшие недели с 6 декабря.

Акции криптовалют Coinbase и MicroStrategy выросли почти на 6% и 5% соответственно.

Рост криптовалют совпал с ростом акций технологических компаний, когда подскочили акции Nvidia и других производителей чипов. Высокотехнологичный индекс Nasdaq в последний раз вырос примерно на 1,7%.

Активность на рынке криптовалют возвращается после всплеска после выборов в США, который был вызван обещаниями более благоприятной нормативно-правовой среды. Оптимизм привел к тому, что цены взлетели до небес в течение нескольких недель, прежде чем они остыли в конце года. Ожидается, что при новой администрации Дональда Трампа цена биткоина в этом году вырастет примерно в два раза, а некоторые прогнозы, такие как Fundstrat, достигнут $250 тыс.

Биткоин вырос более чем в два раза в 2024 году благодаря одобрению регулятором рынка США биржевых фондов, привязанных к его спотовой цене, и оптимизму по поводу ослабления регуляторных ограничений после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а аналитики ожидают его дальнейшего роста.