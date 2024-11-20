Германия передала Украине новый пакет военной помощи

В правительстве Германии отчитались о передаче Украине очередной партии военной помощи.

В последний пакет вошли боеприпасы для БМП Marder, 47 противоминных транспортных средств с защитой от засад (MRAP), одна РЛС TRML-4D и 4 САУ Panzerhaubitze 2000 с запасными частями.

Кроме того, Германия передала 41 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов, 7 САУ M109, 20 разведывательных дронов VECTOR с запчастями, 12 разведывательных дронов HORNET XR, 60 разведывательных дронов Golden Eagle, 2 дрона-разведчика VT-4 Rochen, 100 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN и 120 разведывательных дронов SONGBIRD.

Также в пакет вошли бронированная мостоукладочная машина Beaver, 3 системы разминирования WISENT 1 с запчастями, 3 минных плуга, 8 тактических авиадесантных машин Caracal, 20 автомобилей для пограничников и 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Кроме того, немецкая сторона передала 8 тыс. патронов калибра 40 мм, 74 тыс. патронов для высокоточных винтовок HLR 338, 100 тыс. патронов для стрелкового оружия, 55 тыс. жгутов и 100 тыс. окклюзионных повязок.