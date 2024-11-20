На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 1550 грузовиков и 500 легковушек

Скопление фур в страны Евросоюза фиксируется на всех направлениях, легковушек — только на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, за 24 часа суммарное количество грузовиков увеличилось с 1200 до 1550 единиц, а легкового транспорта — с 470 до 500.

По состоянию на 10:00 въезда в Литву ожидают 800 фур.

Контрольные службы в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) за сутки снизили пропуск грузовиков из Беларуси почти в три раза — с 21% до 8% от нормы, а их коллеги в Шальчининкае (Бенякони) — в 4 раза: с 51% до 12%.

Въезда в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 470 грузовиков. За 24 часа сопредельная сторона приняла 34% авто.

Очередь большегрузов в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) составляет 280 единиц. Польские контрольные службы пропустили из Беларуси 52% транспорта.

Несмотря на рост очереди легкового транспорта в Польшу, сотрудники сопредельного Тересполя (Брест) продолжают оформлять за сутки не более 35% авто от нормы.