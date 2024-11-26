Последнее обновление: 26.11.2024 15:09

Очередь фур на белорусско-польской границе за сутки увеличилась на 320 авто

Очередь фур в Польшу за сутки увеличилась на 320 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Около 2300 большегрузов простаивают перед всеми европейскими пунктами пропуска. Очередь перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) за сутки выросла до 820 фур. Его контрольные службы приняли на свою территорию 50% большегрузов», - говорится в сообщении ГПК.

Меньше всего фур проследовало в ЕС через литовский Мядининкай (Каменный Лог) — 18% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 31% большегрузов от нормы.

Въезда в Латвию ожидают 460 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС оформили только 39% авто.

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