На белорусско-польской границе въезда в Евросоюз ожидают 425 легковушек

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 425 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По информации ГПК, сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию всего 55% легковушек от нормы.

Кроме того, въезда в Евросоюз ожидают более 1200 фур.

Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина) — въезда на сопредельную территорию ожидают более 520 грузовиков. Контрольные службы этого пункта пропуска с воскресенья медленно оформляют транспорт на въезд в Латвию. За последние четыре дня латвийская сторона оформила менее 26% от нормы.

Перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) на въезд в Литву фиксируется 340 грузовиков. Сотрудники данных погранпереходов за 24 часа оформили 31% грузового транспорта.

Более 360 большегрузов фиксируется перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи). Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 49% большегрузов от нормы.