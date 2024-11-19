Лукашенко хочет наделить глав райисполкомов полномочиями назначать руководителей частных структур. Такую идею он сегодня озвучил на заседании президиума ВНС.

«Нам нужен исчерпывающий документ. У председателя райисполкома он должен как настольная книжка лежать. Председатель есть председатель. Он должен заниматься всем. Ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это», - заявил Лукашенко.

При этом он уточнил, что полномочия должны относиться ко всему исполкому. Председатель должен вносить предложения, а исполком их утверждать.

Лукашенко потребовал подготовить законодательный акт, в котором будут прописаны его предложения.