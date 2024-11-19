Путин обновил ядерную доктрину РФ

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на соответствующий указ.

Теперь агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников считается агрессией коалиции целиком.

Также совместным нападением теперь считается агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства.

Ядерное сдерживание будет применяться при развертывании потенциальным противником средств ПВО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников, говорится в документе.

В документе разъясняется, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия как крайнюю и вынужденную меру, предпринимая при этом все усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование Украиной западных неядерных ракет против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ.