Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары вглубь России ракетами (обновлено)

Франция и Великобритания вслед за США официально разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Это решение стало логическим продолжением санкции американского президента Джо Байдена, который ранее одобрил применение украинскими войсками ракет ATACMS по российским объектам.

По данным Le Figaro, Франция и Великобритания позволили Киеву использовать ракеты, которые разработаны для поражения высокозащищённых объектов, имеют дальность от 270 до 560 км и оснащены боевой частью весом 450 кг. Они могут быть адаптированы для применения на украинских самолётах советского производства и эффективно работают в любых погодных условиях.

«Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow», - говорится в публикации Le Figaro.

Издание также отмечает, что США предоставили украинским военным значительные запасы ракет ATACMS, что изменяет стратегию операций ВСУ.

Update: между тем газета Le Figaro удалила информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Информацию об этом издание опубликовало со ссылкой на анонимные источники 17 ноября.

В свою очередь глава МИД Франции заявил, что Париж не менял свою позицию касательно ударов их ракетами вглубь РФ, но такая возможность рассматривается

"Мы открыто заявили, что это вариант, который мы бы рассмотрели, если бы он позволил нанести удар по цели, откуда Россия в настоящее время осуществляет агрессию на украинской территории. Так что с другой стороны ничего нового", - сказал Жан-Ноэль Барро журналистам перед встречей министров ЕС в Брюсселе.